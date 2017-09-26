Интерньюс помог выпустить серию спецрепортажей на важные для общества темы

Более 20 специальных репортажей на кыргызском и русском языках подготовили бишкекская ТРК «Сентябрь» и джалал-абадский «Седьмой канал». На протяжении двух месяцев их творческие команды выпустили серию материалов на общественно значимые и социальные темы.

Работу этих СМИ поддержал Интерньюс. Их проекты профинансированы в рамках конкурса малых грантов, который объявил Интерньюс для участников тренинга «Особенности специального репортажа на ТВ».

Специальные репортажи рассказывают о коррупции в системе образования, нарушениях ПДД, проблемах в здравоохранении и доступе к бесплатным медицинским услугам, доступе к правосудию, вопросах сохранения и охраны окружающей среды, пытках в пенитенциарных учреждениях, проблемах безработицы и трудовой миграции.

Материалы загружены на Google-drive Интерньюс для обмена с другими партнерами. Кроме того, специальные репортажи можно посмотреть на YouTube-каналах ТРК «Сентябрь» и «Седьмой канал», где они демонстрируют большой интерес аудитории, так как собрали почти 30 тыс. просмотров.

Айдана Рамазанова, преподаватель высшей школы «Глобальные перспективы и проектная работа»:

«Незнание порождает возможность несправедливого обращения и нарушения прав. Поэтому для всех людей жизненно важно знать их фундаментальные и конституционные права. Я рада видеть, что есть ТВ-материалы, раскрывающие социальные проблемы, связанные с правами человека. Такие работы повышают осведомленность и образование людей по вопросам, имеющим большое значение в сообществе».

Гульнара Пазылова, гражданский активист:

«Замечательный проект, который раскрывает общественности острые вопросы в образовательной системе и системе прав человека в целом. Надеюсь, что проблемы будут услышаны людьми, принимающими решения».

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