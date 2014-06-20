Как распознать фейковые новости
Информационное пространство в последнее время переполнено фейковыми новостями. Ложные новости («утки», фейки) в общем потоке невозможно распознать, они распространяются широко в социальных сетях и со скоростью лесных пожаров. Как распознавать этот информационный мусор, определяя, что есть правдивая новость, а что максимально вредная ложная информация?
Профессор журналистики из США Светлана Куликова на лекции «Политические дискурсы в социальных сетях» в офисе Интерньюс в Бишкеке на примере прошедшей в прошлом году кампании по выборам президента США рассказала о технологии создания фейковых новостей.
Как работает фейк в Facebook
— Материал создается – копируется на внешнем сайте.
— Линк с заголовком распространяется в специализированных политических группах.
— Члены этих групп заходят на сайт через линк, принося таким образом доход создателям сайтов от рекламы, и затем делятся им с друзьями.
— Многие не просто делятся, но еще и добавляют свои эмоциональные комментарии.
— «Утки» обрастают новыми деталями и подробностями и распространяются все дальше.
— С каждым новым шагом читателю все труднее определить источник и оценить достоверность информации.
Как распознать фейк
— Кто прислал – запостил новость (лидеры общественного мнения и «политнаркоманы»).
— Определить – отследить источник информации (вебсайт):
abcnews.com или abcnews.com.co.
— Посмотреть, ссылаются ли на пост или упомянутые факты солидные профессиональные медиа, которым можно доверять?
— Проверить факты в спецсервисах по их выверению:
www.politifact.com www.factcheck.org www.snopes.com.
— Посмотреть, есть ли в посте прямая речь – цитаты, и постараться определить их достоверность/экспертность.
— Почитать комментарии к посту.
— Если есть фото, прогнать его через программу распознавания в
— Если есть подозрения в фальшивости, лучше пост не распространять дальше.
Негативные эффекты
Светлана Куликова о спальном эффекте:
Если людям подается негативная, но правдоподобная информация из сомнительных источников, то со временем они забывают об источнике и воспринимают ее как правдивую (одна из теорий, объясняющих живучесть слухов).
Эффект потока и повторяемости: если об этом все и так много говорят, то это должно быть правдой.
Отстраненность профессиональных СМИ, которые считают, что мы выше этой грязи.
Презентацию Светланы Куликовой можно посмотреть по ссылке.