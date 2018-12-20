«Лаборатория СИ» на гранты Интерньюс создала три вдохновляющих фильма

«Лаборатория СИ» – художественная организация, деятельность которой направлена на культурное производство и исследование для осмысления современных социокультурных процессов.

Деятельность этой экспериментальной творческой группы направлена на формирование практик искусства с критическим взглядом на общество, в котором оно производится, и на само искусство. В итоге их глубокой исследовательской работы проводятся выставки, кинопоказы, презентации, дискуссии.

Став участником грантового конкурса в рамках проекта Интерньюс в КР «Медиа-К», «Лаборатория СИ» взялась за создание трех короткометражных документальных фильмов и сопровождающих мультимедийных лонгридов (исследовательский материал) на русском и кыргызском языках о работниках домов культуры в трех городах Чуйской области: Токмок, Кара-Балта и Каинды.

Полностью проект можно посмотреть по ссылке: ci.kg

Участникам проекта удалось в течение лета – осени 2018 года отснять и создать киноальманах «Интерплэй». Это портреты современных работников культуры, состоящие из трех отдельных сюжетов, но связанных общей темой.

Это серия портретов людей, работающих в этих домах культуры (или были связаны с ними раньше), истории о настоящих энтузиастах, кто продолжает сохранять и развивать культурную и социальную жизнь в небольших городах страны.

Создатели фильмов из «Лаборатории СИ» считают важным представлять и рассказывать истории невидимых героев современности – руководителей кружков танцев, вокала, игры на музыкальных инструментах, руководителей домов культуры, которые в сложных экономических условиях продолжают поддерживать пространства для социализации в отдаленных от центра местах.

Участники проекта создали также три мультимедийных лонгрида (текст, видео и фото), где рассказываются истории людей, связанных по жизни с местными ДК, что они думают, как переживают социокультурные изменения последних десятилетий в стране, когда-то входившей в состав большого союзного государства, как выживают в тяжелых жизненных условиях.

Токмок

Кара-Балта

Каинды

Производство трех фильмов проводилось в партнерстве с продакшн-студией Ситилэб имеющей более чем 10-летний опыт создания документальных фильмов и других медиапродуктов.

Проведены показы в домах культуры Токмока, Кара-Балты и Каинды, а также в Бишкеке. Планируется и участие фильмов в профильных киноплощадках (локальные и международные кинофестивали).

Куратор проекта Диана Ухина:

— Название «Интерплэй» отражает нашу позицию и рамку, через которую мы смотрим сейчас на проект. Люди (мы и местные жители), пространство, идеи, смыслы, ситуации и время – все эти факторы имели влияние и воздействие друг на друга. Поскольку мы фокусировались на сфере культуры, то объектами интереса стали в большей степени дома культуры (ДК) в этих городах как центры, оставшиеся из прошлой эпохи.

«В музыке не может быть депрессии», 29 мин. (г. Кара-Балта) – режиссер Джошик Мурзахметов.

«Дворец культуры им. Насиридина Байтемирова, г. Токмок», 18 мин. – режиссер Чингиз Нарынов.

«Каинды», 16 мин. – режиссер Мирбек Кадралиев.

Фото internews.kg (Бекзат Жээнбеков) и предоставлено Лабораторией СИ.