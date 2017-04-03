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Мастер-класс «Текст для диджитал: как правильно писать и размещать». Подсказки редакторам

7 октября 19
Теги: Евгений Кулаковмастер класстексты

Медиааналитик с журналистским и редакторским прошлым и 10-летним опытом проведения прикладных аудиторных исследований Евгений Кулаков, он же основатель консалтингового агентства Media Toolbox провел в Бишкеке мастер-класс «Текст для диджитал: как правильно писать и размещать».

 

 

Предлагаем вам наиболее важные выдержки с прошедшего мастер-класса, которые будут полезны журналистам и редакторам онлайн-изданий.

Бумага и цифра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эвристики для текста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хороший интернет-текст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сократите вдвое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурируйте                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие бывают заголовки?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм создания текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото и видео internews.kg

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