Мастер-класс «Текст для диджитал: как правильно писать и размещать». Подсказки редакторам
Медиааналитик с журналистским и редакторским прошлым и 10-летним опытом проведения прикладных аудиторных исследований Евгений Кулаков, он же основатель консалтингового агентства Media Toolbox провел в Бишкеке мастер-класс «Текст для диджитал: как правильно писать и размещать».
Предлагаем вам наиболее важные выдержки с прошедшего мастер-класса, которые будут полезны журналистам и редакторам онлайн-изданий.
Бумага и цифра
Эвристики для текста
Хороший интернет-текст
Сократите вдвое
Структурируйте
Какие бывают заголовки?
Алгоритм создания текста
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