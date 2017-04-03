Мастер-класс «Текст для диджитал: как правильно писать и размещать». Подсказки редакторам

Медиааналитик с журналистским и редакторским прошлым и 10-летним опытом проведения прикладных аудиторных исследований Евгений Кулаков, он же основатель консалтингового агентства Media Toolbox провел в Бишкеке мастер-класс «Текст для диджитал: как правильно писать и размещать».

Предлагаем вам наиболее важные выдержки с прошедшего мастер-класса, которые будут полезны журналистам и редакторам онлайн-изданий.

Бумага и цифра

Эвристики для текста

Хороший интернет-текст

Сократите вдвое

Структурируйте

Какие бывают заголовки?

Алгоритм создания текста

Фото и видео internews.kg