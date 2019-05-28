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О проекте «Жүрөгүмдө музыка – музыка в сердце»

28 мая 19
Теги: Media Kitchenгранты на производство контента

Готовится к выпуску сериал о слабовидящих детях, за два месяца научившихся играть на кыргызских национальных инструментах.

Директор школы Калиман Урсеитова не скрывала радости во время показательного концерта участников проекта.

Благодаря поддержке Интерньюс в Кыргызстане и USAID реализован уникальный проект по обучению музыке слепых и слабовидящих детей, воспитанников специализированной школы-интерната в Бишкеке.

В конце мая в стенах школы прошел показательный концерт, который стал заметным событием в жизни специнтерната.

Преподаватели, ученики и их родители услышали и увидели, как за короткий срок дети вполне уверенно заиграли на традиционных инструментах.

Ансамбль из шести юных музыкантов назван «Миң кыял». За два месяца преподаватели Детской школы искусств №6 обучили ребят играть на комузе, сыбызгы, чопо чооре.

Этот проект инициирован главой родительского комитета ДШИ №6 имени Ж.Шералиева Астрой Садыбакасовой, которая предложила на конкурс идей этот социально значимый проект.

Продакшн-студия «Медиа китчен» готовит шестисерийный фильм о том, как дети приобщились к музыке. Этот сериал будет показан на ведущих телеканалах страны.

 

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 Фото и видео internews.kg 

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