Открыт прием заявок для участия в проекте по расследовательской журналистике

Проект Интерньюс в Кыргызстане TRACK (Transparency through Reporting & Advocacy Campaigns in Kyrgyzstan) объявляет прием командных заявок от СМИ, медиакомпаний и гражданских журналистов страны на участие в серии тренингов по расследовательской журналистике.

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TRACK (Transparency through Reporting & Advocacy Campaigns in Kyrgyzstan) – это многокомпонентный проект, цели которого – поддержка отечественной расследовательской журналистики для ее качественного развития, вовлечение общества в борьбу против коррупции и усиление его контрольных функций для достижения большей ответственности и подотчетности власти.

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Три пятидневных выездных тренинга за пределами Бишкека пройдут (по предварительному графику) в декабре 2019 года, январе и феврале 2020-го по одному в каждом месяце.

Для участия в них будут отобраны специально сформированные команды в составе не менее трех и не более четырех человек – штатных сотрудников одного СМИ. В случае нехватки собственных журналистов редакции могут включать в свои команды журналистов-фрилансеров.

Участники тренингов углубят свои знания и практические навыки по всем важным направлениям расследовательской журналистики:

выбор тем;

проведение расследований;

фактчекинг;

личная, юридическая и цифровая безопасность;

использование баз открытых данных и онлайн-инструментов;

взаимодействие с гражданским обществом

и другое.

Команды, прошедшие отбор для участия в тренингах, в заключительный день последнего тренинга представят жюри свои темы журналистских расследований.

В состав жюри, кроме сотрудников Интерньюс в КР, войдут независимые медиаэксперты.

Команды, темы которых будут одобрены жюри, получат финансирование на проведение журналистских расследований.

Отобранные команды, кроме финансирования, получат менторскую поддержку международных и отечественных тренеров на весь период подготовки своих расследовательских материалов. Информация о тренерском составе будет размещена на сайте internews.kg.

Все материалы пройдут также экспертизу на их юридическую безопасность.

Каждая команда должна заполнить онлайн-форму заявки здесь.

Крайний срок подачи заявок — до 18.00 часов 15 ноября 2019 года.

Необходимо представить гарантийное письмо от руководства СМИ об освобождении своих работников от редакционных обязанностей во время проведения тренингов. Журналисты-фрилансеры также могут формировать свои команды с указанием лидера.

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ВАЖНО! Подавать заявки могут все СМИ, за исключением изданий с полностью иностранным финансированием, но при согласии руководства. Их журналисты могут войти в другие команды в качестве фрилансеров, если это не противоречит правилам редакции.

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Критерии отбора команд – участниц проекта TRACK:

полное и качественное заполнение онлайн-формы заявки – обязательно;

письменная гарантия от руководства СМИ об освобождении сотрудника на время проведения тренингов – обязательно;

наличие опыта в проведении журналистских расследований – преимущество;

способность команды производить материалы в мультимедийных форматах – преимущество.

Участие в тренингах полностью бесплатное.

Программа тренингов позднее будет опубликована на сайте internews.kg

По всем имеющимся вопросам о тренингах и финансировании журналистских расследований можно обращаться к руководителю проекта TRACK Азамату Тынаеву по телефону 0 (550) 522-116 или по электронной почте atynaev@internews.org.

Для всех желающих принять участие в отборе на тренинги Интерньюс проведет отдельную информационную сессию в своем офисе предварительно 1 ноября 2019 года.