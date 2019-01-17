Программа «Здоровый город» – не теряющий актуальности контент

Телеканал «Любимый TV HD» (ОсОО «Медиасайн») произвел цикл информационно-познавательных телевизионных программ о здоровье в новом шоу-формате.

«Любимый TV HD» – информационно-развлекательный канал, который присутствует во всех цифровых и онлайн-сетях Бишкека и Кыргызстана.

«Здоровый город» – информационно-познавательная, научно-популярная телепрограмма о здоровье и красоте, рассчитанная на массового телезрителя от 14 до 75 лет. Она выходит в эфир шесть лет на телеканале «Любимый HD».

Создатели проекта считают, что для здоровья нет второстепенных вопросов и проблем. «Здоровый город» подсказывает и советует, как быстро снять головную боль, как правильно питаться и заниматься спортом, как выносить здорового ребенка и ухаживать за ним в дальнейшем, учит оказанию первой медицинской помощи, решению психологических проблем.

Съемки проводятся как в студии телеканала, так и в медицинских центрах, поликлиниках и других учреждениях этого профиля.

Цели проекта – донести до массового телезрителя информацию, помогающую сохранить и улучшить здоровье, профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни.

При поддержке проекта «Медиа-К» Представительства Интерньюс в КР подготовлено 12 программ, посвященных причинам и профилактике наиболее часто встречающихся недугов.

В студию приглашались опытные специалисты, которые давали рекомендации, отвечали на вопросы телеведущих и телезрителей, а также развенчивали мифы о здоровье.

Хронометраж каждой передачи – 25 минут.

Программы выходили в эфире телеканалов с вещанием на всю страну – «Любимый HD» и CineMax. Также выходили в эфир в прайм-тайм на КТРК (раз в неделю), НБТ (в неделю два выхода), «ОшТВ» (в неделю два выхода).

Ссылки на программы:

Кашель. Виды заболеваний с симптомами кашля и их профилактика

О болезни столетия – остеохондрозе

Об эхинококкозе: причины, симптомы, лечение и профилактика

О причинах и профилактике мочекаменной болезни

Проблемы зрения. В фокусе близорукость

О «женских» болезнях

О причинах гриппа и ОРВИ и их профилактике

Об артрозе и болезни суставов

Об ангине и других болезнях горла

Программа о брикетировании

О гастрите, его профилактике и лечении

Об аритмии сердца