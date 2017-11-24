Пять лет вещания телеканала «Ынтымак»

Исполняется пять лет со времени начала вещания телеканала «Ынтымак» в Оше. Это бесценный опыт не только для нашей республики, но и для всего Центральноазиатского региона, поскольку в настоящее время на юге «Ынтымак» остается единственным региональным мультиязычным каналом, представляющим населению качественную информацию на трех языках: кыргызском, узбекском и русском.

ОРТРК «Ынтымак» создана постановлением правительства 29 ноября 2011 года «в целях укрепления межнационального и межэтнического согласия, межкультурного взаимодействия, единства народа Кыргызской Республики, удовлетворения потребностей населения в независимой и объективной информации».

Первоначально в эфир вышла радиостанция «Ынтымак», а через год начала работу и телестудия.

После прохождения тренинга по стратегическому планированию «Ынтымак» разработал трехлетний стратегический план для определения и заполнения пробелов, связанных с менеджментом и производительностью.

Интерньюс привлек профессиональную IТ-компанию для разработки нового веб-сайта «Ынтымак» с улучшенной функциональностью и более организованным контентом и дизайном. С сайта имеется возможность смотреть передачи телеканала и слушать радио в онлайн-режиме. Новое современное программное обеспечение по автоматизации новостей позволило «Ынтымак» оцифровать производственный процесс и улучшить качество трансляции.

В 2014 году «Ынтымак» стал вторым по популярности среди местных телеканалов на юге КР за объективную позицию, «равномерную удаленность от политических вопросов» и при этом близость к социальным нуждам людей.

О работе телеканала можно посмотреть здесь.

Проект способствовал дальнейшему укреплению «Ынтымак» как организации посредством консультаций по вопросам управления персоналом и управленческой практики. Также он дал возможность «Ынтымак» нанять и обучить финансового, IТ- и PR-менеджеров.

В настоящее время «Ынтымак» предлагает контент в соответствии с интересами аудитории благодаря новому исследованию, проведенному в Ошской и Джалал-Абадской областях по заказу Интерньюс.

Важно отметить, что Интерньюс в Кыргызстане в течение шести лет оказывает разноплановое содействие коллективу телеканала – сначала в рамках проекта «Поддержка общественного вещания», а в настоящее время в рамках проекта «Медиа-К».

Интерньюс важно, чтобы «Ынтымак» сохранил отвечающий интересам общества контент – образовательный, культурный, отражающий во всем многообразии жизнь социума на юге республики, что не всегда способны давать коммерческие и государственные телеканалы.

По приглашению Интерньюс в конце мая 2017 года в Оше побывал специалист в области общественного телерадиовещания международного уровня Дайнюс Радзявичюс, который провел серию консультаций по созданию общественно значимого контента.

За последние годы «Ынтымак» превратился в сильную команду с мультимедийным компонентом, показывая другим телевещателям направление, по которому следует развиваться общественному телеканалу.

Директор Представительства Интерньюс в КР Элина Каракулова отметила: