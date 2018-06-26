Пять важных функций руководителей телеканалов (видео)

Игорь Мишин, известный предприниматель, медиаменеджер, продюсер кино, которого называют знаковой фигурой в российском телевизионном бизнесе, проводил в Бишкеке трехдневный семинар для руководителей телеканалов в рамках медиадекады Интерньюс.

В ходе дискуссии о стратегическом управлении медиа он выделил

пять важных функций руководителя любого уровня:

Уметь точно формулировать задачу с четким определением объемов и сроков работы. Организовать отбор профессионального и компетентного персонала. Создать условия для исполнения поставленной задачи. Контролировать выполнение задачи в обозначенный срок. Определение санкций (штрафы за провал или поощрение за выполнение работы).

Игорь Мишин в 1985 году окончил кафедру социологии философского факультета Уральского университета, занимался общественной и предпринимательской деятельностью. Начав деятельность в Екатеринбурге с создания в начале 90-х независимого «Четвертого канала», позже пройдет стажировку на CNN.

С 2004 года живет и работает в Москве.

Создавал «51-й канал» и рекламное агентство «Телец», которое позже станет частью агентства «Видео Интернешнл». Участвовал во многих телепроектах для регионов России.

Принимал участие в создании канала ТНТ, много лет руководил им. Был инициатором приглашения Владимира Соловьева в качестве ведущего. Также возглавлял «Амедиа» — одну из крупнейших кинокомпаний в РФ, производящую телесериалы, кинофильмы и телепрограммы.

Лауреат премии правительства России 2008 года в области науки и техники и премии «ТЭФИ-Регион – 2002».

Вице-президент Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).

С 2001 года – член Академии российского телевидения.

Член Европейской киноакадемии и Гильдии продюсеров РФ.

Удостоен Национальной премии в области медиабизнеса «Медиаменеджер России – 2006» в номинации «Телевидение» за создание конкурентной среды для региональных компаний, специального диплома «Свой бизнес» оргкомитета за предпринимательское творчество в медиабизнесе.

Фото и видео internews.kg