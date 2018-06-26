Пять важных функций руководителей телеканалов (видео)
Игорь Мишин, известный предприниматель, медиаменеджер, продюсер кино, которого называют знаковой фигурой в российском телевизионном бизнесе, проводил в Бишкеке трехдневный семинар для руководителей телеканалов в рамках медиадекады Интерньюс.
В ходе дискуссии о стратегическом управлении медиа он выделил
пять важных функций руководителя любого уровня:
- Уметь точно формулировать задачу с четким определением объемов и сроков работы.
- Организовать отбор профессионального и компетентного персонала.
- Создать условия для исполнения поставленной задачи.
- Контролировать выполнение задачи в обозначенный срок.
- Определение санкций (штрафы за провал или поощрение за выполнение работы).
Игорь Мишин в 1985 году окончил кафедру социологии философского факультета Уральского университета, занимался общественной и предпринимательской деятельностью. Начав деятельность в Екатеринбурге с создания в начале 90-х независимого «Четвертого канала», позже пройдет стажировку на CNN.
С 2004 года живет и работает в Москве.
Создавал «51-й канал» и рекламное агентство «Телец», которое позже станет частью агентства «Видео Интернешнл». Участвовал во многих телепроектах для регионов России.
Принимал участие в создании канала ТНТ, много лет руководил им. Был инициатором приглашения Владимира Соловьева в качестве ведущего. Также возглавлял «Амедиа» — одну из крупнейших кинокомпаний в РФ, производящую телесериалы, кинофильмы и телепрограммы.
Лауреат премии правительства России 2008 года в области науки и техники и премии «ТЭФИ-Регион – 2002».
Вице-президент Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).
С 2001 года – член Академии российского телевидения.
Член Европейской киноакадемии и Гильдии продюсеров РФ.
Удостоен Национальной премии в области медиабизнеса «Медиаменеджер России – 2006» в номинации «Телевидение» за создание конкурентной среды для региональных компаний, специального диплома «Свой бизнес» оргкомитета за предпринимательское творчество в медиабизнесе.
Фото и видео internews.kg