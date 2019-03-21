Редакторы и журналисты научились снимать видео на смартфон

Тренинг «Создание видеоконтента минимальными средствами» прошел в офисе Интерньюс в Кыргызстане.

В марте 2019 года три полных дня 19 человек – пишущие журналисты, редакторы онлайн-изданий и телерадиокомпаний страны – обучались у лучшего медиатренера по видео Ибрагима Хасан-Ахунова.

Он 15 лет проводит тренинги для сотрудников СМИ республики по режиссуре, операторскому мастерству, производству ТВ-программ, созданию мультимедийного, видеоконтента для онлайн-платформ.

Журналисты и редакторы различных онлайн-изданий КР приобщились к основам видеопроизводства с помощью смартфона.

Трехдневный тренинг включал в себя теоретические занятия:

Современные тренды в видео.

Актуальность мобильной съемки.

Элементы видеоистории.

Язык видео и звука.

Родство текста, видео и звука.

Рамки стандартов и выход за их пределы.

Участники тренинга узнали, почему важно уметь снимать и монтировать видео на мобильном телефоне.

Тренер объяснил специфику и отличие работы видеофотокамеры от смартфона.

На практике отработаны навыки видеосъемки и монтажа, даны основы видеосторителлинга.

Ибрагим Хасан-Ахунов научил пользоваться приложением Open Camera, приложением для монтажа Kinemaster.

Координатор Тренингового центра Интерньюс в КР Элима Джапарова: «Каждый участник выбрал тему для создания видео, самостоятельно отснял материал, провел монтажную работу. Они узнали специфику видеоповествования, как строить сюжет, где искать героев, на чем фокусироваться в истории. По итогам практической работы прошел показ готовых работ в различных жанрах. Журналисты представили сюжеты по социальным и городским проблемам, репортажи с мероприятий. Даны рекомендации по доработке и улучшению качества видеопродукта».

После тренинга участники публиковали подготовленные сюжеты в социальных сетях.

Пример работы Асель Сооронбаевой, журналиста-фрилансера, которая сотрудничает с Politmer.kg:

Еще раз о тренинге Ibragim Khasan-Akhunov c Элима Джапарова в Internews in Kyrgyzstan.На второй день обучения нас отправили снимать видео. Моя первая работа была о девушке, которая ушла со стабильной работы и реализовала себя в предпринимательстве. Но на публикацию видео о себе она не согласилась. На съемки дала свое согласие лишь потому, что мы с ней бывшие коллеги. Поэтому, пришлось находить другого героя. В итоге Нооруз я отпраздновала не как обычно… И да, прошу строго не судить, забыла заснять самое главное — яйца 😄😄😄 Опубликовано Асель Каирбековной Четверг, 21 марта 2019 г.

Фото и видео internews.kg