Редакторы и журналисты научились снимать видео на смартфон
Тренинг «Создание видеоконтента минимальными средствами» прошел в офисе Интерньюс в Кыргызстане.
В марте 2019 года три полных дня 19 человек – пишущие журналисты, редакторы онлайн-изданий и телерадиокомпаний страны – обучались у лучшего медиатренера по видео Ибрагима Хасан-Ахунова.
Он 15 лет проводит тренинги для сотрудников СМИ республики по режиссуре, операторскому мастерству, производству ТВ-программ, созданию мультимедийного, видеоконтента для онлайн-платформ.
Журналисты и редакторы различных онлайн-изданий КР приобщились к основам видеопроизводства с помощью смартфона.
Трехдневный тренинг включал в себя теоретические занятия:
- Современные тренды в видео.
- Актуальность мобильной съемки.
- Элементы видеоистории.
- Язык видео и звука.
- Родство текста, видео и звука.
- Рамки стандартов и выход за их пределы.
Участники тренинга узнали, почему важно уметь снимать и монтировать видео на мобильном телефоне.
Тренер объяснил специфику и отличие работы видеофотокамеры от смартфона.
На практике отработаны навыки видеосъемки и монтажа, даны основы видеосторителлинга.
Ибрагим Хасан-Ахунов научил пользоваться приложением Open Camera, приложением для монтажа Kinemaster.
Координатор Тренингового центра Интерньюс в КР Элима Джапарова:
«Каждый участник выбрал тему для создания видео, самостоятельно отснял материал, провел монтажную работу. Они узнали специфику видеоповествования, как строить сюжет, где искать героев, на чем фокусироваться в истории. По итогам практической работы прошел показ готовых работ в различных жанрах. Журналисты представили сюжеты по социальным и городским проблемам, репортажи с мероприятий. Даны рекомендации по доработке и улучшению качества видеопродукта».
После тренинга участники публиковали подготовленные сюжеты в социальных сетях.
Пример работы Асель Сооронбаевой, журналиста-фрилансера, которая сотрудничает с Politmer.kg:
Еще раз о тренинге Ibragim Khasan-Akhunov c Элима Джапарова в Internews in Kyrgyzstan.На второй день обучения нас отправили снимать видео. Моя первая работа была о девушке, которая ушла со стабильной работы и реализовала себя в предпринимательстве. Но на публикацию видео о себе она не согласилась. На съемки дала свое согласие лишь потому, что мы с ней бывшие коллеги. Поэтому, пришлось находить другого героя. В итоге Нооруз я отпраздновала не как обычно… И да, прошу строго не судить, забыла заснять самое главное — яйца 😄😄😄
Опубликовано Асель Каирбековной Четверг, 21 марта 2019 г.
Фото и видео internews.kg