Резиденция на НТС с Ольгой Захаровой: от идеи до реализации

Для ключевого партнера ТРК «НТС» проект «Медиа-К» Интерньюс пригласил известного медиаэксперта и тренера из Киева Ольгу Захарову, которая в течение четырех дней совместно с сотрудниками телеканала проводила детальный анализ стратегии канала и производимых программ.

Обсуждались разные форматы ТВ-продуктов: ситком – комедийный сериал, реалити-шоу с участием женщин, ток-шоу на актуальные темы.

Генеральный продюсер ТРК «НТС» Айгуль Аджиева в видеоинтервью отметила, что резиденция прошла очень эффективно, поскольку в совместном диалоге была попытка понять, куда двигается канал и как можно улучшить программы с учетом запросов зрителей.

«Мы рассматривали каждый проект, который показывается каналом НТС, с точки зрения представления канала как целостного бренда. Говорили о коммерческом потенциале программ и о том, что нужно понимать, чтобы этот коммерческий потенциал вырос. Обсуждали потребности зрителя в будни утром, днем, вечером и в выходные дни. В зависимости от потребностей аудитории смотрели и анализировали сетку вещания, чтобы сделать ее максимально привлекательной для зрителя», – рассказала Ольга Захарова.

По ее словам, зачастую телевизионщики делают программы, которые нравятся им самим или их окружению, думая, что этого достаточно. Однако, по мнению эксперта, если провести исследования рынка, опрос телеаудитории, то результаты удивят производителей контента канала прежде всего тем разнообразием потребностей, которые имеются у зрителя.

Ольга Захарова отметила, что зрителя может привлекать совсем не то, что создатели программ обычно закладывают в них как ключевую идею. Она видит задачу резиденции в том, чтобы максимально сблизить потребности зрителя и возможности телеканала, чтобы он начал производить действительно рейтинговый, популярный продукт.

Ольга Захарова

Последние восемь лет она директор по стратегическому маркетингу и коммуникациям крупнейшего в Киеве холдинга «Медиагруппа Украина». В его состав входят национальный эфирный телеканал «Украина», развлекательный молодежный канал «НЛО TV», каналы «Футбол 1»/«Футбол 2», представлены также и в HD-версии «Региональная медиагруппа» (каналы «Донбасс», «34-й канал», «Сигма»), компания «ДиджиталСкринз», группа цифрового ТВ, продакшн-компании, сейлз-хаус «Медиапартнерство» и холдинг «СегодняМультимедиа».

В поле деятельности разработка и внедрение инноваций в области телевизионного маркетинга, определение ключевых маркетинговых показателей брендов, проведение стратегических маркетинговых исследований, корпоративный PR и кризисные коммуникации.

При ее участии телеканал «Украина» занимает лидирующие позиции на отечественном телерынке, проводились ребрендинг тематических каналов и рекламные кампании.

Ранее много лет проработала на известном на Украине телеканале «1+1» в качестве креативного директора.

Обладатель множества национальных и международных наград в конкурсах дизайна, продвижения и рекламы.

С 2016 года председатель экспертного совета Академии украинского телевидения (УТА). Член Академии украинского телевидения, украинской киноакадемии, Российской телевизионной академии «ТЭФИ».

С 2000-го в составе жюри национальной премии «Телетриумф».

Основатель Фонда развития архитектуры (Украина).

Постоянный член жюри конкурса Promax / BDA с 1998 года.

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Фото и видео internews.kg