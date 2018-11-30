Сайт «НТС» становится мультимедийным (video)

Ключевой партнер проекта «Медиа-К» ТРК «НТС» постарался сделать привлекательными свой сайт и страницы в социальных сетях. Это стало возможным благодаря резиденции по улучшению навыков производства мультимедийного контента, которую провела советник по онлайн Представительства Интерньюс в Кыргызстане Валентина Галич.

В ходе резиденции отработаны рабочие процессы по подготовке новостей в онлайн по принципу: сначала на сайт оперативно представляется информация/свежие новости о том, что произошло, затем ТВ-новости показывают, как это произошло.

Кроме того, Валентина Галич провела для веб-редакции серию практических мастер-классов по подготовке мультимедийного контента.

Директор департамента сайта Сурма Шаршенбаева и веб-редактор Майрам Талантбек кызы за короткое время научились использовать онлайн-сервисы для производства коротких новостных мультимедийных форматов, кэпшн-видео, интерактивного онлайн-контента, инструменты для удержания и вовлечения аудитории, работать с Google-аналитикой.

За четыре дня резиденции веб-редакция «НТС» произвела 40 единиц мультимедийного контента для портала и соцсетей. Улучшились показатели онлайн-метрик сайта. Они продемонстрировали существенный рост показателей по пользователям, времени, проведенному читателями на портале, сеансам и т. п.

Также важно отметить, что телеканал «НТС» имеет несколько каналов на YouTube, два из них получили «Серебряную кнопку», набрав более 100 тысяч подписчиков. Канал «Новости – Жанылыктар» смотрят около 240 тысяч человек.