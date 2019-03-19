Школа мультимедийного сторителлинга в Бишкеке презентует онлайн-проекты

Интерньюс в Кыргызстане с воодушевлением сообщает о начале публикации долгожданных пяти мультимедийных проектов, которые поэтапно создавались командами отобранных участников в рамках прошедшей в столице осенью-зимой 2018 года Школы мультимедийного сторителлинга.

Для участия в тренингах Школы мультимедийного сторителлинга были отобраны 22 участника и сформированы команды, в составе которых журналисты, дизайнеры, фотографы, пиар-специалисты, музейные работники, предприниматели.

Участники прошли интенсивный установочный тренинг сооснователя студии «Гонзо-дизайн» (Санкт-Петербург), фотографа и дизайнера

Ксении Диодоровой,

дизайнера и арт-директора, сооснователя этой же студии Алексея Полеухина,

а также журналиста и продюсера мультимедийных проектов

Артема Галустяна из Москвы (полное видео смотрите здесь).

По завершении тренингов 23 декабря в Тренинговом центре Интерньюс прошла презентация проектов пяти команд.

Участники школы Лариса Соболина – научный сотрудник Кыргызского государственного исторического музея, Эрик Абдыкалыков – предприниматель, Юлия Тинькова – ОФ «Союз фотохудожников» поделились впечатлениями об обучении, которое они прошли под руководством российских тренеров.

Первый проект «Бишкек: чей это город?» можно посмотреть ниже:

Подробнее о проекте смотрите на storytelling.internews.kg и internews.kg.

Фото и видео подготовлены internews.kg