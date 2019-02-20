Советы для тех, кто задумывается создавать ток-шоу на ТВ

Известный российский продюсер, режиссер-постановщик телепрограмм Юрий Бурцев в январе 2019 года обучал сотрудников кыргызстанских телеканалов основам ведения ТВ-шоу.

По окончании курса мастер ТВ поделился важными замечаниями, которые, на наш взгляд, могут быть интересны всем телевизионщикам.

Заметки о жанре телевизионного ток-шоу для телеканалов в Кыргызстане от Юрия Бурцева:

Первое. Важно переходить из формата информационного вещания в разговорный жанр с полным пониманием его специфики и жанровых особенностей.

Это два очень разных жанра. Один имеет особенность, где ценны само сообщение, сам факт и, конечно, форма сообщения. Но он освоен в большей степени (сотрудниками телеканалов КР. – Прим. ред.). Поэтому в форме актуального разговора, комментария или интервью люди здесь будут готовы работать.

Переход из этого жанра к жанру разговорного ток-шоу с элементами спектакля, с элементами некоторых других, синтетически привнесенных в этот жанр, – здесь возникают сложности. Это естественно.

Тут надо переключиться, тут иные правила творческого процесса, потому что здесь мало сообщить. Здесь надо понимать, как это сообщение повлечет за собой развитие действия. Как этот элемент в драматической структуре – важное слово – будет впоследствии работать.

Второе. Когда вы делаете информационное сообщение, это связано в первую очередь с формированием повестки дня тех событий, которые злободневны и имеют некое значение с точки зрения повседневной журналистской деятельности. В целом эта проблема понятна, осмыслена журналистами.

Когда вы ищете идею для ток-шоу, она не совпадает зачастую с повесткой дня. Это то, что не сходит со страниц газет, это некое развернутое во времени, в пространстве явление.

Сама идея, сам подход, авторский угол рассмотрения, проблемы поиска смысла, задачи той или иной программы – здесь все иначе и по-другому.

Мы сталкиваемся здесь с проблемой поиска идеи, ответа на вопрос: о чем проект?

С поиском ответа на этот вопрос для всего цикла целиком, поскольку бессмысленно делать только один проект, если это только не специальная передача, привязанная к какому-то специальному событию.

С точки зрения экономии средств, продюсирования, создания имиджа канала, имиджа ведущего надо сразу задумываться о цикле для ток-шоу.

Следовательно, мы ищем такую идею или сверхзадачу, которая бы была работоспособна длительный промежуток времени, может быть не в одном сезоне, а в нескольких. И здесь опять надо «перещелкнуться» и отказаться от стереотипов, связанных с информационным вещанием.

При подготовке ток-шоу мы вступаем на площадку сценарного мастерства, основ драматургии и т. д., и т. п. Это серьезный разговор.

Юрий Бурцев

В 1989 году вместе с братом открыл в Калуге одну из первых в России частных телекомпаний.

Режиссерское образование получил в Санкт-Петербурге. Работал в качестве продюсера в ряде международных проектов.

Учредитель, генеральный директор АНО «Центр общественного телевидения»: производство документальных фильмов, в том числе по заказу телеканалов NRK (Норвегия), Polonia, TVP3 (Польша), «РТР»; межрегиональный ТВ-проект «Соседи», в котором участвовали 14 станций Северо-западного региона, межрегиональный проект «Гардарика» (номинант премии «Тэфи регион») и др. Создатель ряда социальных проектов на телеканале «Славия» (Великий Новгород). Тренер, проводил авторские тренинги для сотрудников НКО и журналистов «ТВ-проекты общественной журналистики».

Преподаватель факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Проводит семинарские/практические занятия по следующим темам: «Теория и практика монтажа», «Семиотика кино», «Сценарное мастерство», «Производство документального фильма», «Производство ток-шоу» и др.

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