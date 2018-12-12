Студия «Рентген медиа» завершила выпуск детского познавательного телепроекта «Жить грамотно в мире денег»

Эта серия информационно-познавательных программ, произведенная бишкекской продакшн-студией «Рентген медиа» при поддержке Представительства Интерньюс в Кыргызстане, помогает узнать подрастающему поколению много нового, интересного и полезного, повысить уровень знаний, навыков и грамотности в мире денег, экономики и финансов.

Серия состоит из восьми выпусков по 15 минут на русском языке, которые переведены на кыргызский и узбекский для выхода в эфир на ОРТРК «Ынтымак» в Оше. Также программа выходила в эфир на телеканале TV MIX.

Герои – два любознательных подростка Салия и Амир – встречаются со взрослыми, специалистами по той или иной теме, и получают ответы на интересующие их вопросы: что такое деньги, накопления, семейный бюджет, как правильно брать в долг, что такое нумизматика.

Один из выпусков «Как можно заработать первые деньги?» детально и просто рассказывает детям об основах финансовых знаний и умении правильно обращаться с деньгами.

Программа «Что такое золото?»

Полностью серия доступна на платформе tvexchange.asia в рамках свободного и бесплатного обмена по открытой лицензии и на YouTube-канале:

Фото и видео предоставлено ОФ «Рентген медиа»