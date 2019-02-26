Тренинг по созданию видеоконтента минимальными средствами пройдет в Бишкеке
Представительство Интерньюс в Кыргызстане объявляет конкурс для журналистов на участие в трехдневном тренинге «Создание видеоконтента минимальными средствами».
Обучение пройдет в Тренинговом центре Интерньюс в КР c 18 по 20 марта 2019 года.
В программе тренинга:
- Современные тренды в видео.
- Актуальность мобильной съемки.
- Элементы видеоистории.
- Язык видео и звука.
- Родство текста, видео и звука.
- Рамки стандартов и выход за их пределы.
Тренер – Ибрагим Хасан-Ахунов, медиаэксперт с 25-летним опытом работы в СМИ и продакшн-студиях Кыргызстана. Начав работать ведущим и звукорежиссером на радио, он продолжил карьеру на ТВ и в международных проектах в качестве оператора, оператора-постановщика и режиссера.
Ибрагим Хасан-Ахунов – лауреат фестиваля «Истина» (Украина), фестиваля кино «Соль земли» (Самара, Россия), фестиваля «Спасти и сохранить» (Ханты-Мансийск, Россия), Международного фестиваля, организованного Всемирной службой новостей ВВС в Екатеринбурге, Международного экологического фестиваля (Душанбе, Таджикистан).
15 лет он проводит тренинги для сотрудников СМИ республики по режиссуре, операторскому мастерству, производству ТВ-программ, созданию мультимедийного, видеоконтента для онлайн-платформ.
Условия участия в тренинге
Заявки на участие могут подавать журналисты, создающие контент для онлайн-платформ медиаорганизаций Кыргызстана, вне зависимости от форм собственности.
Участники тренинга будут определены на основе конкурса заявок.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку здесь
и представить:
- резюме (СV);
- письмо руководителя СМИ о возможности участия претендента пройти всю трехдневную тренинговую программу от начала до конца (форма письма).
Крайний срок подачи заявок – 17.00 13 марта 2019 года.
Заявки, поданные после указанного срока, рассмотрены не будут.
Участие в тренинге является полностью бесплатным.
Организаторы не оплачивают питание, проживание и транспортные расходы участников.
По всем вопросам обращайтесь к тренинг-координатору Интерньюс Элиме Джапаровой по электронному адресу: edzhaparova@internews.org или по тел. 0 (312) 98-68-80.
Адрес: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, 12-й этаж, бизнес-центр «Асыл-Таш», вход со стороны ул. Гоголя (кафе «Шоколадница»).
фото Бекзата Жеенбекова