Тренинг по созданию видеоконтента минимальными средствами пройдет в Бишкеке

Представительство Интерньюс в Кыргызстане объявляет конкурс для журналистов на участие в трехдневном тренинге «Создание видеоконтента минимальными средствами».

Обучение пройдет в Тренинговом центре Интерньюс в КР c 18 по 20 марта 2019 года.

В программе тренинга:

Современные тренды в видео.

Актуальность мобильной съемки.

Элементы видеоистории.

Язык видео и звука.

Родство текста, видео и звука.

Рамки стандартов и выход за их пределы.

Тренер – Ибрагим Хасан-Ахунов, медиаэксперт с 25-летним опытом работы в СМИ и продакшн-студиях Кыргызстана. Начав работать ведущим и звукорежиссером на радио, он продолжил карьеру на ТВ и в международных проектах в качестве оператора, оператора-постановщика и режиссера.

Ибрагим Хасан-Ахунов – лауреат фестиваля «Истина» (Украина), фестиваля кино «Соль земли» (Самара, Россия), фестиваля «Спасти и сохранить» (Ханты-Мансийск, Россия), Международного фестиваля, организованного Всемирной службой новостей ВВС в Екатеринбурге, Международного экологического фестиваля (Душанбе, Таджикистан).

15 лет он проводит тренинги для сотрудников СМИ республики по режиссуре, операторскому мастерству, производству ТВ-программ, созданию мультимедийного, видеоконтента для онлайн-платформ.

Условия участия в тренинге

Заявки на участие могут подавать журналисты, создающие контент для онлайн-платформ медиаорганизаций Кыргызстана, вне зависимости от форм собственности.

Участники тренинга будут определены на основе конкурса заявок.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку здесь

https://goo.gl/forms

и представить:

резюме (СV);

письмо руководителя СМИ о возможности участия претендента пройти всю трехдневную тренинговую программу от начала до конца (форма письма).

Крайний срок подачи заявок – 17.00 13 марта 2019 года.

Заявки, поданные после указанного срока, рассмотрены не будут.

Участие в тренинге является полностью бесплатным.

Организаторы не оплачивают питание, проживание и транспортные расходы участников.

По всем вопросам обращайтесь к тренинг-координатору Интерньюс Элиме Джапаровой по электронному адресу: edzhaparova@internews.org или по тел. 0 (312) 98-68-80.

Адрес: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, 12-й этаж, бизнес-центр «Асыл-Таш», вход со стороны ул. Гоголя (кафе «Шоколадница»).

фото Бекзата Жеенбекова