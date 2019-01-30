Тренинг «Ведение ток-шоу»: особенности жанра, форматы, практическое воплощение

Интенсивный четырехдневный тренинг «Ведение ток-шоу» с режиссером ТВ Юрием Бурцевым и телеведущей Светланой Сорокиной позволил реально продвинуть участников в понимании того, как создается привлекающее аудиторию ток-шоу.

Более 40 слушателей курса – телеведущие, продюсеры, журналисты с разных каналов Кыргызстана – узнали об истории развития жанра, возникшего в США, посмотрели примеры лучших ток-шоу, выходивших на главных телеканалах в США, России, на Украине.

Разговор с участниками тренинга шел о привлечении зрительского интереса не только «звездными» героями или ведущими, но и представлением, где есть драматургия со своей композицией, конфликтом, эмоциями, развязкой.

Юрий Бурцев: «Ток-шоу не только разговор, но еще и зрелище. Это актуальный, важный публичный разговор, имеющий театральную природу».

Обсуждались роль телеведущего и его имиджа, подготовка команды ток-шоу, выбор тематики исходя из общенационального интереса, идейная и сценарная разработка.

Тренеры расшифровывали значимость подготовительной работы ведущего, его умения вести беседу так, чтобы участники забывали о камере, способности найти интонации, вызывающие доверие аудитории.

Светлана Сорокина: «Имидж ведущего создается исходя из реальной жизни. Аудитория ток-шоу отдает предпочтение тем программам, несмотря на многообразие тем, где есть ведущий, который ей импонирует».

В ходе тренинга участники не только проводили мозговой штурм в поиске идей и тем для возможных ток-шоу, но и смогли попробовать свои силы в учебной постановке.

Видео с постановки учебного ток-шоу во время тренинга:

Две команды смогли разработать проекты двух ток-шоу, порепетировать и заснять их в студии телеканала «НТС».

Участники о тренинге:

Махинур Ниязова, газета Res Publica

Максим Полетаев, телеканал TV1.kg

Кайыргуль Урумканова, «Говори ТВ»

Булат Сатаркулов, «Шаман ТВ»

Тренинг прошел в офисе Интерньюс в КР с 24 по 27 января 2019 года.

Фото и видео internews.kg