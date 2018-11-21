Уникальный медиа-тренинг-центр презентован в Бишкеке

Новый тренинговый центр станет современной площадкой для проведения медиамероприятий, тренингов и мастер-классов с возможностью практического производства аудио- и видеопродуктов.

Представитель ЮСАИД в Кыргызстане Кори Джонстон заявил на презентации, что новый центр создан при содействии ЮСАИД в рамках проекта Интерньюс в КР «Медиа-К».

«Этот проект помогает гражданам страны получить доступ к качественной разнообразной информации», — отметил он.

Координатор тренингового центра Элима Джапарова презентовала возможности нового центра и образовательные программы Интерньюс.

«Наши образовательные программы – это сочетание традиций Представительства Интерньюс, работающего в КР с 1995 года, и медиаинноваций. Мы работаем для широкой аудитории и проводим индивидуальные консультации на двух языках – кыргызском и русском», — заметила она.

По словам Элимы Джапаровой, Интерньюс за годы своего существования обрел огромную базу тренеров, отечественных и зарубежных, с отличной репутацией и собственными программами обучения.

Тренинги в новом центре будут проводиться по таким направлениям, как производство информационного и развлекательного контента для телевидения, радио, онлайн-изданий, производство рекламы – медиамаркетинг и менеджмент в СМИ и медиаорганизациях.

Планируется проведение школ журналистики для начинающих, мастер-классы ведущих специалистов и ТОТ для местных медиаэкспертов.

Календарь образовательной программы Интерньюс будет опубликован на сайте.

В ближайших планах полноценные тренинги теории и практики радиопрограммирования. В январе 2019 года будет проведен тренинг для телевизионщиков известной российской ведущей Светланы Сорокиной по ведению ток-шоу.

Центр готов предоставлять помещение для проведения медийных мероприятий. Оборудованный зал вмещает до 60 человек. Студийная техника позволяет снимать мероприятия одновременно на несколько камер, вести прямую трансляцию происходящего. Зал оснащен высокоскоростным доступом в Интернет и точками доступа к Wi-Fi.

Фото Internews.kg