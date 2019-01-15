В Кыргызстане созданы спецрепортажи в формате VR 360-видео

Известный журналист «Азаттык медиа» Адилет Бектурсунов стал первым, кто предложил авторский проект по созданию цикла документально-исторических программ в виртуальном режиме VR 360—видео «Смотрим в оба. 360°».

360-градусные видеоролики, также известные как иммерсивные, или сферические, представляют собой видеозаписи, когда одновременно записывается изображение в любом направлении, снятое с помощью всенаправленной камеры или набора камер.

В Кыргызстане в Сети можно найти отдельные короткие видео с мероприятий или публичных мест, панораму с площадей во время праздников.

Съемка в формате 360-видео хороша для того, чтобы показать масштаб массового события или состояние какого-нибудь большого объекта либо представить панораму малодоступного чудесного уголка природы. Такая съемка позволяет запечатлеть то, что невозможно сделать на обычную камеру.

К примеру, kloop.kg почти три года назад снял изнутри здание сгоревшей в 2010 году Генпрокуратуры, которое до сих пор стоит в том же виде в центре Бишкека.

Адилет Бектурсунов стал первым журналистом, кто использовал камеру VR 360 для создания дополнительного видеоряда к своим репортажам с отдаленных мест, чтобы предоставить зрителям впечатляющую и яркую панорамную картину, к примеру, с поселка у ледника Энильчек или высокогорных озер.

Цели этого мультимедийного проекта – дать возможность увидеть труднодоступные и исторические места в Кыргызстане, узнать малоизвестные факты о них и показать в деталях особенности жизни в отдаленных регионах страны.

В результате нескольких месяцев работы над проектом команда Адилета Бектурсунова при технической поддержке Интерньюс в КР приобрела специальную VR-камеру 360°, которая помогла в создании фильмов в заявленном формате.

Ниже вы можете посмотреть фильмы, созданные в рамках проекта.

Первый полный фильм «Энильчек: жизнь на краю»

Короткая версия фильма в формате VR вышла на странице Facebook и на канале YouTube «Азаттык медиа».

Энильчек: жизнь на краю Впервые в Кыргызстане. Репортаж в формате VR.Уникальный проект Adilet Bektursunov «Смотрим в оба. 360°». Рекомендуем смотреть через VR очки.Энилчек — самый загадочный уголок в Кыргызстане. О нем мало кто слышал, а если и слышал, то разные страшилки о том, что в этих краях водятся призраки или место отравлено урановыми могильниками. Брошенный на произвол судьбы поселок, сегодня выживает, как может.Полная телеверсия версия по ссылке: https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_enilchek_dokfilm/29455108.html Опубликовано Azattyk Media Понедельник, 27 августа 2018 г.

Второй фильм «Неизведанное рядом»

«Неизведанное рядом». Три небесных озера «Неизведанное рядом». Потрясающе красивые и загадочные озера Кел-Суу, Сон-Куль, Ала-Куль.Вы здесь еще не были? Смотрите в специальном проекте Adilet Bektursunov «Смотрим в оба»… Опубликовано Azattyk Media Суббота, 6 октября 2018 г.

VR-версия фильма:

Озеро Кел-Суу в 360 «Неизведанное рядом» в 360°Уникальный проект Adilet Bektursunov. «Смотрим в оба. 360°». Мы посетим места, о которых наверняка многие слышали, но совсем немногие бывали. Мы решили, что это отличный повод вместе отправиться в самые дальние уголки Кыргызстана, чтобы понять, зачем туда едут туристы. Adilet Bektursunov Опубликовано Azattyk Media Понедельник, 17 сентября 2018 г.

Третий фильм «По следам шелкового каравана»

«По следам шёлкового каравана» Древние города Кыргызстан на пути шелкового каравана. Что скрывают средневековые поселения? Мы прошлись по следам шелкового каравана, следовавшему по маршруту Внутреннего Тянь-Шаня.Adilet Bektursunov Опубликовано Azattyk Media Четверг, 1 ноября 2018 г.

Все фильмы после премьеры были ретранслированы на телеканалах NEXT TV, «ЭлТР». Также идут переговоры о показе фильмов на каналах 1TV.KG, «АПРЕЛЬ ТВ».

В настоящий момент последний, 4-й фильм о Бишкеке находится на стадии постпродакшн.