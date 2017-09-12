В ЦППИ прошел круглый стол с участием медиаэкспертов и представителя Интерньюс в КР

Экспертное обсуждение «Медиа Кыргызстана в новом информационном сезоне: тренды, вызовы, перспективы» прошло 7 сентября в Центре политико-правовых исследований — center.kg.

По инициативе модератора Азамата Тынаева в обсуждении нынешней ситуации в СМИ приняли участие юрист Института медиа полиси Алтынай Исаева, основатель интернет-телеканала «Жалбырак ТВ» («Сентябрь») Кайыргуль Урумканова, директор программы «Развитие СМИ» Фонда «Сорос – Кыргызстан» Айнагуль Абдрахманова и грант-менеджер Представительства Интерньюс в КР Валентина Галич.

Участники обсуждения отметили, что в последнее время на независимые СМИ через суды оказывается давление, закрываются сайты и телеканалы, журналистам предъявляются многомиллионные иски, независимые медиа вытесняются из информационного пространства страны.

«Ситуация со СМИ в республике удручающая. Самоцензура – самое страшное, что может быть. У нас, на самом деле, нет свободы слова», — сказала Урумканова.

Она рассказала о трансформации закрытого судебным решением телеканала «Сентябрь» в интернет-канал на YouTube «Жалбырак ТВ».

Тележурналист также отметила роль Интерньюс в подготовке кадров местных телеканалов. Подробнее можно посмотреть здесь:

Галич рассказала о новых трендах в медиасфере, тренингах для журналистов и взращивании конвергентных редакций, способных работать в мультимедийных форматах.

Полную версию обсуждения вы можете посмотреть ниже: