Расследования Kloop, «Азаттыка» и OCCRP попали в список самых интересных журналистских проектов 2019 года

В завершение 2019-го группа редакторов и переводчиков IJnet – Международной журналисткой сети – собрала примеры самых интересных журналистских проектов прошедшего года по всему миру.

В списке лучших работ оказались публикации на португальском, испанском, русском и английском языках.

В список вошли как тщательно проведенные расследования, проливающие свет на самые темные зоны нашего общества, так и смешные видео, привлекающие молодежную аудиторию. Список проектов этого года очень разнообразен и по формату, и по географии.

Глобальная журналистская сеть IJnet включила в список самых интересных проектов этого года серию совместных расследований Kloop, радио «Азаттык» и OCCRP.

Важно сказать, что работа журналистов из Кыргызстана отмечена в ряду таких выдающихся проектов на русском языке, как расследование о московской похоронной мафии Ивана Голунова («Медуза»)

«Расследование о московской «похоронной мафии»,

статья, опубликованная Русской службой BBC, где исследуется индустрия торговли личными данными россиян,

«Пробить по-быстрому»: кто и как сливает личные данные россиян»,

а также документальный фильм блогера Юрия Дудя

«Колыма – родина нашего страха».

Полную публикацию можно посмотреть по ссылке:

«Самые интересные журналистские проекты 2019 года, опубликованные по всему миру»