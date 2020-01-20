Ассоциация государственных телеорганизаций КР выбрала единого медиаселлера

В декабре 2019 года Ассоциация государственных и общественных телерадиоорганизаций Кыргызстана провела конкурс на выбор единого селлера для ее каналов-участников. По результатам конкурса победителем была объявлена компания International Media Service (IMS).

International Media Service (IMS) – независимый медиаселлер, который специализируется на продажах рекламных возможностей медиа, обладает уникальными технологиями в области оценки рынка, телевизионного консалтинга и ценообразования, обладает опытом перевода рекламных рынков на модель продаж по рейтингам. Компания имеет солидный опыт в реализации международных проектов. Кыргызстан стал четвертой страной, где она ведет свой бизнес.

Компания предложила комплекс мер, которые должны усилить позиции телеканалов на рекламном рынке и увеличить коммерческие доходы.

По мнению генерального директора КТРК Жайнака Усен уулу, необходимы строгое соблюдение авторских прав и четкие правила на рекламном рынке. По его словам, телеканалы учредили ассоциацию, чтобы консолидировать интересы телеканалов в медиасфере республики, создать прозрачные отношения в области соблюдения авторских прав, придерживаться единых стандартов в индустрии и открытых правил на рекламном рынке.

«Привлечение IMS на рынок Кыргызстана – это один из шагов на пути внедрения на рынке современных методов продаж и безболезненного перехода на модель продаж по рейтингам. Компания имеет большой опыт работы на рекламных рынках стран СНГ и зарекомендовала себя профессиональным и ответственным партнером». Жайнак Усен уулу

Партнер IMS Валерий Маштаков высоко оценил уровень доверия компании:

«У нас большой опыт работы в государствах, где проходит процесс трансформации телевидения и формирования индустриальных правил. Мы будем стремиться создать условия для роста всего телевизионного рекламного рынка и увеличить рекламные продажи телеканалов – участников ассоциации».

Справка

Ассоциация государственных и общественных телерадиоорганизаций была учреждена в конце 2019 года. В нее входят «Общественный первый канал», «ЭлТР», «Пирамида», «Пятый канал», «КТРК Музыка» (КТРК), «КТРК Спорт» (КТРК), «Ала-Тоо 24» (КТРК), «Баластан» (КТРК), «ОшТВ».

Источник: ktrk.kg