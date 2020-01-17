Интерньюс проводит Школу расследовательской журналистики
Интерньюс в Кыргызстане провел второй тренинг Школы расследовательской журналистики в рамках проекта TRACK. Всего их будет три, заключительный пройдет в конце февраля 2020 года.
Участниками проекта стали 14 команд, прошедших отбор в ноябре 2019-го. В Школе расследовательской журналистики участвуют по три представителя от каждой команды.
Все они представлены редакциями отечественных и международных СМИ, а также журналистами-фрилансерами. После завершения тренингов лучшие команды получат гранты для создания своих расследовательских материалов.
Первый тренинг состоялся 3-7 декабря прошлого года. 42 журналиста со всей страны в течение пяти дней прошли интенсивную программу:
- формирование гипотезы журналистских расследований;
- этика работы с источниками информации;
- специфика запросов на официальную информацию;
- международные критерии оценки фактологии расследований;
- проведение фактчекинга расследовательских материалов;
- использование данных при проведении расследований.
О международных тренерах декабрьского тренинга можно узнать из нашей публикации от 13 ноября 2019-го.
На второй тренинг, который прошел 11-15 января 2020 года, к нашим журналистам приехали такие тренеры, как Андрей Захаров из Русской службы BBC (Москва), Елена Логинова из независимого расследовательского агентства «Слідство.Інфо» (Киев) и Ринат Тухватшин из «Клооп Медиа» (Бишкек).
Подробную информацию о медиаэкспертах можно узнать здесь.
В этот раз программа пятидневного тренинга включила в себя темы:
- проведение поиска в открытых источниках;
- цифровые инструменты для проведения расследований;
- драматургия документальных фильмов-расследований;
- специфика расследования уголовных дел;
- защита источников информации;
- работа с местными базами данных.
Участники проекта TRACK отметили своевременность организации тренингов, поскольку многим не хватало специфических знаний и навыков, а некоторым – уверенности в своих силах. Тщательное изучение лучших местных и зарубежных примеров по расследовательской журналистике наглядно доказало участникам, что сегодня Investigative journalism – это эффективный синкретичный жанр журналистики, вбирающий в себя очень много журналистских специализаций.
Иначе говоря, настоящий журналист-расследователь – это универсальный журналист. А если такие журналисты еще и объединяются в единую команду, то перед ними не будет ни одной невыполнимой задачи. И главная цель проекта заключается именно в обучении наших журналистов самым передовым форматам, методам и технологиям современных медиа, чтобы они могли достигать в своей повседневной работе наилучших результатов.
Отзывы участников о проекте TRACK и Школе расследовательской журналистики:
Мадина Шералиева, руководитель ОФ «Рух Эрк Медиа»:
— Серьезный, основательный тренинг с отличными тренерским составом и программой. Благодарю тренеров за новые знания, навыки, мотивацию и вдохновение. Уверена, тренинг подтолкнет развитие жанра журналистских расследований в Кыргызстане. К слову, нашей команде уже не терпится начать свое расследование.
Дарья Тимофеева, корреспондент телеканала «Настоящее время»:
— Тренинги дали много необходимого: от возможностей по поиску информации до креативных подходов в визуальном сторителлинге. Проработали новые навыки, что позволяет понять свои слабые и сильные стороны. Крайне полезно было вновь проговорить и базовые вещи, о которых порой забываем, например, собственная безопасность журналиста.
Мирлан Кийизбаев, корреспондент КНИА «Кабар»:
— Это очень полезный и эффективный проект, развивающий журналистику в целом и расследовательскую в частности. Тренинги продуманы до мелочей и включают в себя теоретические и практические занятия с реальными кейсами. Спасибо команде Интерньюс за прекрасную организацию и проведение тренингов.
Скоро участникам Школы расследовательской журналистики предстоит пройти заключительный, третий этап. В течение пяти дней их будут обучать опытные специалисты: Айзада Тома – тренер по визуальному сторителлингу и дата-коммуникациям (Кыргызстан), Роман Шлейнов – редактор отдела расследований «Новой газеты» (Россия), Атанас Чобанов – главный редактор расследовательского сайта «Биволъ» (Болгария) и Владимир Тхорик – редактор Ассоциации репортеров-расследователей и издательской безопасности RISE Moldova (Молдова).
В программе предстоящего тренинга:
- инфографическая визуализация больших данных в расследовательских материалах;
- изучение онлайн-сервисов для создания визуализации дата-информации;
- правила редактирования расследовательских историй;
- инструменты сбора эксклюзивных данных;
- краудфандинг – способ общественного финансирования расследовательских проектов;
- основы личной и цифровой безопасности журналистов,
а также много других тем.
После завершения Школы расследовательской журналистики участники представят отборочному жюри идеи своих будущих материалов. Команды, которые сделают это наиболее убедительно и докажут, что именно их темы принесут больше пользы для общественного интереса и развития политики открытости в Кыргызстане, получат гранты для реализации расследовательских антикоррупционных проектов.
Срок исполнения – от шести до восьми месяцев.
Текст: Азамат Тынаев, фото: Бекзат Жээнбеков