Известный узбекский писатель Хамид Исмаилов назначен главой центральноазиатских программ «Радио Свобода»

Известный узбекский писатель и журналист Хамид Исмаилов назначен на должность директора центральноазиатских программ «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

Эта служба готовит на различных платформах радио- и телепередачи на шести языках почти для десяти стран кавказского региона и государств Центральной Азии. Позже Хамид Исмаилов работал исполнительным редактором европейского отдела BBC.

Он начнет работу на новой должности с 1 февраля. Об этом сегодня официально уведомила центральноазиатская служба РСЕ/РС.

«В последнее время наши центральноазиатские службы подготовили несколько статей, посвященных важным событиям. И поэтому мы рады, что Хамид согласился присоединиться к нам, чтобы укрепить эту силу и вывести нашу работу на новый уровень». Президент РСЕ/РС Джейми Флай

По его словам, «этот регион очень сложный, но большой журналистский и региональный опыт Хамида обеспечит стратегическое направление нашей работы и поддержку нашим коллегам, которые необходимы им для того, чтобы продолжать предоставлять отличную журналистику для нашей аудитории в Центральной Азии».

До прихода на РСЕ/РС Хамид Исмаилов на протяжении 14 лет возглавлял службу BBC по Центральной Азии и Кавказу.

Будучи опытным корреспондентом, писателем и поэтом, Хамид Исмаилов стал первым назначенным писателем-резидентом Всемирной службы BBC и возглавлял новые инициативы в области средств массовой информации, а также занимался подкастингом для передач Всемирной службы BBC в России.

1 марта 2017 года Хамида Исмаилова, прилетевшего из Лондона в Ташкент в составе делегации Великобритании, задержали в аэропорту и в тот же день выдворили из Узбекистана без объяснения причин. До этого в Министерство иностранных дел РУз был отправлен список членов делегации, в котором значилась фамилия Исмаилова, и узбекский МИД не высказывал никаких возражений по поводу визита писателя. В марте 2019-го Хамид Исмаилов отказал в интервью национальному информагентству УзА, заявив, что ждет от Узбекистана официальных извинений.

Хамид Исмаилов владеет английским, русским, французским и языками народов Центральной Азии. Он является автором нескольких книг стихов, романов «Собрание утонченных», «Железная дорога», «Дорога к смерти больше, чем смерть» и «Пляски бесов». Последний в прошлом году был удостоен премии Европейского банка реконструкции и развития. Книги Хамида Исмаилова переведены на несколько иностранных языков.

Ранее и. о. регионального директора РСЕ/РС по Центральной Азии была назначена Венера Джуматаева, с 2010-го возглавлявшая кыргызскую редакцию «Радио Свобода», которая возвращается на свою прежнюю должность.

В центральноазиатскую службу РСЕ/РС входят пять редакций: Радио «Озодлик» (узбекская редакция «Радио Свобода»), Радио «Азаттык» (казахская редакция «Радио Свобода»), Радио «Азаттык» (кыргызская редакция «Радио Свобода»), Радио «Озоди» (таджикская редакция «Радио Свобода») и Радио «Азатлык» (туркменская редакция «Радио Свобода»).

Источник: rus.azattyk.org/