Конкурс на участие в III региональной Лаборатории инноваций: STORYCRAFT2020 – Innovate. Play. Engage.

Интерньюс объявляет открытый конкурс идей медиапроектов для участия в четырехдневной Лаборатории инноваций: STORYCRAFT2020 – Innovate. Play. Engage.

Наш конкурс для креативных, амбициозных и профессиональных команд, которые будут состязаться за приз ИнноЛаба – грант на производство и продвижение инновационного медиапроекта.

Приз

Главный приз, который может получить ваша команда на ИнноЛабе, – грант на производство и продвижение инновационного медиапроекта в размере 20 000 евро. Всего по результатам интенсивной командной работы ДО и ВО ВРЕМЯ Лаборатории и последующего отбора мы планируем выдать четыре гранта – по одному в четырех номинациях.

Номинации

Работа Лаборатории будет организована в четырех мастерских по следующим номинациям:

Рисуем историю. Номинация для создателей комиксов («графических романов») и любых анимационных проектов (документальная анимация, совмещенное кино и анимация и пр.). Чтобы посмотреть примеры историй в этих форматах, скачайте файл.

2. Играем в историю. Номинация для создателей медиаквестов и любых игровых проектов на медиаплощадках (соцсети, мессенджеры, сайты и пр.). Чтобы посмотреть примеры историй в этих форматах, скачайте файл.

3. Снимаем историю. Номинация для создателей любых видеопроектов, как традиционных, так и инновационных (мобильное кино, screen life, POV-фильм, веб-сериал и пр.) форматов. Чтобы посмотреть примеры историй в этих форматах, скачайте файл.

4. Рассказываем историю. Номинация для создателей мультимедийных историй любых форматов. Чтобы посмотреть примеры историй в этих форматах, скачайте файл.

Когда вы начнете работать над идеей и заполнять заявку, посмотрите примеры, которые мы для вас подобрали. Они в той или иной степени иллюстрируют (но не ограничивают) наши представления об инновационных медиаформатах и ожидания от ваших проектов.

Тема проекта

К участию в конкурсе принимаются проектные идеи на актуальные и конфликто-чувствительные темы, цель которых – усиление устойчивости граждан к радикализации и дезинформации, ведущей к насильственному экстремизму.

Что может стать тематической основой для ваших идей? Это могут быть следующие направления в рамках основной темы:

региональное сотрудничество;

деятельность молодых лидеров;

инициативы, осуществляемые местными сообществами, активистами, организациями гражданского общества;

продвижение медиаграмотности и сбалансированной информации, основанной на фактических данных по конфликто-чувствительным темам;

проекты по ПНЭ, которые в наших странах выполняют организации гражданского общества в партнерстве с государственными учреждениями;

истории людей и успешный опыт в теме ПНЭ;

эффективные и инновационные методы усиления устойчивости к дезинформации;

другие направления, раскрывающие основную тему.

Команда

Мы принимаем только командные заявки. Есть несколько условий.

Во-первых, команда должна быть межстрановой, т. е. объединять профессионалов, проживающих в разных странах Центральной Азии (из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана). Минимум это два государства в одной команде.

Во-вторых, команда должна состоять из профессионалов в разных сферах, готовых, объединившись, создать инновационный медиапроект.

Мы предполагаем, что ваша команда (максимум на ИнноЛаб могут поехать шесть человек, но фактический состав мы не ограничиваем) – это:

автор и носитель идеи;

эксперт по ПНЭ;

технические исполнители;

эксперт по впечатлениям (дизайн и пользовательский опыт);

эксперт по продвижению;

кто-то еще?.. (в зависимости от формата и технологии проекта).

Это не обязательный список! Состав вашей команды зависит от вашей идеи и вашего подхода. Один человек может совмещать функции.

В чем инновационность Лаборатории?

Проекты, которые участники создадут за четыре дня Лаборатории, – это медиаистории в одной из четырех номинаций (см. пункт «Номинации»), которые должны быть разработаны и воплощены командами с использованием инновационных технологий, в том числе таких как:

интерактив;

иммерсивные технологии;

персонализация;

вирусное видео;

различные каналы доставки контента (сайт + соцсети + мобильные мессенджеры);

вариативный финал;

геймификация;

трансмедийность;

другие технологии, дающие вашей идее преимущество, широкое распространение и вовлечение аудитории.

Мы ожидаем, что особое внимание вы уделите продвижению проекта по основным каналам доставки контента для целевой аудитории (новые и традиционные медиа).

Этапы ИнноЛаба

Ваши шаги на пути к гранту в 20 000 евро и реализации идеи:

Выбрать одну из четырех номинаций. Создать межстрановую команду, обсудить идею и сформулировать свой проект. До 7 февраля подать командную заявку (заполнить онлайн-форму здесь). Пройти вместе всей командой два этапа отбора: на основе оценки заявок; онлайн-этап отбора (срок до 2 марта). Для отобранных команд: участвовать всей командой в вебинарах менторов и дорабатывать свой проект (со 2 по 16 марта); участвовать в ИнноЛабе, довести проект до совершенства и представить его жюри (ориентировочно даты – первая декада апреля). Для победителей ИнноЛаба производство – продвижение – отчеты (в течение восьми месяцев).

ВАЖНО!

На ИнноЛаб команды приезжают с готовым прототипом проекта. Четыре дня работы на ИнноЛабе – это шлифовка и доработка проекта при поддержке менторов и помощи организаторов.

Финал ИнноЛаба – презентация проектов и отбор победителей.

Четыре лучших инновационных медиапроекта, разработанные во время ИнноЛаба (по одному в каждой номинации), станут участниками грантовой программы и получат 20 000 евро для их реализации.

Если вы хотите и готовы пройти этот путь, подавайте заявки.

Срок приема – до 7 февраля 2020 года (включительно).

Заполнить онлайн-форму здесь.

Обратите внимание:

Заполнение онлайн-формы включает загрузку резюме (CV) всех членов команды, а для этого у вас должен быть Google-аккаунт (почта на Gmail.com).

Участие в программе является бесплатным. Организаторы покрывают расходы на проживание, питание и транспорт для отобранных в результате конкурса участников ИнноЛаба.

Интерньюс не дает объяснений относительно отклоненных заявок.

Внимание!

Все вопросы по поводу заполнения заявки либо по другим аспектам участия в ИнноЛабе (сроки, комплектация команд, график прохождения этапов и пр.) просим отправлять только по адресу электронной почты [email protected]. Мы не даем ответы и не комментируем ваши обращения по телефону или лично – только в письменной форме онлайн.

III региональная Лаборатория инноваций: STORYCRAFT2020 – Innovate. Play. Engage. проводится в рамках проекта «Усиление устойчивости к радикализации и дезинформации в Центральной Азии», реализуемого Интерньюс при финансовой поддержке Европейского союза.