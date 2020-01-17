Конкурс на участие в III региональной Лаборатории инноваций: STORYCRAFT2020 – Innovate. Play. Engage.
Интерньюс объявляет открытый конкурс идей медиапроектов для участия в четырехдневной Лаборатории инноваций: STORYCRAFT2020 – Innovate. Play. Engage.
Наш конкурс для креативных, амбициозных и профессиональных команд, которые будут состязаться за приз ИнноЛаба – грант на производство и продвижение инновационного медиапроекта.
Приз
Главный приз, который может получить ваша команда на ИнноЛабе, – грант на производство и продвижение инновационного медиапроекта в размере 20 000 евро. Всего по результатам интенсивной командной работы ДО и ВО ВРЕМЯ Лаборатории и последующего отбора мы планируем выдать четыре гранта – по одному в четырех номинациях.
Номинации
Работа Лаборатории будет организована в четырех мастерских по следующим номинациям:
- Рисуем историю. Номинация для создателей комиксов («графических романов») и любых анимационных проектов (документальная анимация, совмещенное кино и анимация и пр.). Чтобы посмотреть примеры историй в этих форматах, скачайте файл.
2. Играем в историю. Номинация для создателей медиаквестов и любых игровых проектов на медиаплощадках (соцсети, мессенджеры, сайты и пр.). Чтобы посмотреть примеры историй в этих форматах, скачайте файл.
3. Снимаем историю. Номинация для создателей любых видеопроектов, как традиционных, так и инновационных (мобильное кино, screen life, POV-фильм, веб-сериал и пр.) форматов. Чтобы посмотреть примеры историй в этих форматах, скачайте файл.
4. Рассказываем историю. Номинация для создателей мультимедийных историй любых форматов. Чтобы посмотреть примеры историй в этих форматах, скачайте файл.
Когда вы начнете работать над идеей и заполнять заявку, посмотрите примеры, которые мы для вас подобрали. Они в той или иной степени иллюстрируют (но не ограничивают) наши представления об инновационных медиаформатах и ожидания от ваших проектов.
Тема проекта
К участию в конкурсе принимаются проектные идеи на актуальные и конфликто-чувствительные темы, цель которых – усиление устойчивости граждан к радикализации и дезинформации, ведущей к насильственному экстремизму.
Что может стать тематической основой для ваших идей? Это могут быть следующие направления в рамках основной темы:
- региональное сотрудничество;
- деятельность молодых лидеров;
- инициативы, осуществляемые местными сообществами, активистами, организациями гражданского общества;
- продвижение медиаграмотности и сбалансированной информации, основанной на фактических данных по конфликто-чувствительным темам;
- проекты по ПНЭ, которые в наших странах выполняют организации гражданского общества в партнерстве с государственными учреждениями;
- истории людей и успешный опыт в теме ПНЭ;
- эффективные и инновационные методы усиления устойчивости к дезинформации;
- другие направления, раскрывающие основную тему.
Команда
Мы принимаем только командные заявки. Есть несколько условий.
Во-первых, команда должна быть межстрановой, т. е. объединять профессионалов, проживающих в разных странах Центральной Азии (из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана). Минимум это два государства в одной команде.
Во-вторых, команда должна состоять из профессионалов в разных сферах, готовых, объединившись, создать инновационный медиапроект.
Мы предполагаем, что ваша команда (максимум на ИнноЛаб могут поехать шесть человек, но фактический состав мы не ограничиваем) – это:
- автор и носитель идеи;
- эксперт по ПНЭ;
- технические исполнители;
- эксперт по впечатлениям (дизайн и пользовательский опыт);
- эксперт по продвижению;
- кто-то еще?.. (в зависимости от формата и технологии проекта).
Это не обязательный список! Состав вашей команды зависит от вашей идеи и вашего подхода. Один человек может совмещать функции.
В чем инновационность Лаборатории?
Проекты, которые участники создадут за четыре дня Лаборатории, – это медиаистории в одной из четырех номинаций (см. пункт «Номинации»), которые должны быть разработаны и воплощены командами с использованием инновационных технологий, в том числе таких как:
- интерактив;
- иммерсивные технологии;
- персонализация;
- вирусное видео;
- различные каналы доставки контента (сайт + соцсети + мобильные мессенджеры);
- вариативный финал;
- геймификация;
- трансмедийность;
- другие технологии, дающие вашей идее преимущество, широкое распространение и вовлечение аудитории.
Мы ожидаем, что особое внимание вы уделите продвижению проекта по основным каналам доставки контента для целевой аудитории (новые и традиционные медиа).
Этапы ИнноЛаба
Ваши шаги на пути к гранту в 20 000 евро и реализации идеи:
- Выбрать одну из четырех номинаций.
- Создать межстрановую команду, обсудить идею и сформулировать свой проект.
- До 7 февраля подать командную заявку (заполнить онлайн-форму здесь).
- Пройти
вместе всей командой два этапа отбора:
- на основе оценки заявок;
- онлайн-этап отбора (срок до 2 марта).
- Для
отобранных команд:
- участвовать всей командой в вебинарах менторов и дорабатывать свой проект (со 2 по 16 марта);
- участвовать в ИнноЛабе, довести проект до совершенства и представить его жюри (ориентировочно даты – первая декада апреля).
- Для победителей ИнноЛаба производство – продвижение – отчеты (в течение восьми месяцев).
ВАЖНО!
На ИнноЛаб команды приезжают с готовым прототипом проекта. Четыре дня работы на ИнноЛабе – это шлифовка и доработка проекта при поддержке менторов и помощи организаторов.
Финал ИнноЛаба – презентация проектов и отбор победителей.
Четыре лучших инновационных медиапроекта, разработанные во время ИнноЛаба (по одному в каждой номинации), станут участниками грантовой программы и получат 20 000 евро для их реализации.
Если вы хотите и готовы пройти этот путь, подавайте заявки.
Срок приема – до 7 февраля 2020 года (включительно).
Заполнить онлайн-форму здесь.
Обратите внимание:
Заполнение онлайн-формы включает загрузку резюме (CV) всех членов команды, а для этого у вас должен быть Google-аккаунт (почта на Gmail.com).
Участие в программе является бесплатным. Организаторы покрывают расходы на проживание, питание и транспорт для отобранных в результате конкурса участников ИнноЛаба.
Интерньюс не дает объяснений относительно отклоненных заявок.
Внимание!
Все вопросы по поводу заполнения заявки либо по другим аспектам участия в ИнноЛабе (сроки, комплектация команд, график прохождения этапов и пр.) просим отправлять только по адресу электронной почты [email protected]. Мы не даем ответы и не комментируем ваши обращения по телефону или лично – только в письменной форме онлайн.
III региональная Лаборатория инноваций: STORYCRAFT2020 – Innovate. Play. Engage. проводится в рамках проекта «Усиление устойчивости к радикализации и дезинформации в Центральной Азии», реализуемого Интерньюс при финансовой поддержке Европейского союза.