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Министерству культуры выделено 30 млн сомов для создания сериалов

22 января 20
Теги: госзаказпроизводство контентасериалы

На встрече с создателями мюзикла «Дарак ыры» премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил о принятом решении выделить финансовые средства для производства отечественных сериалов в рамках государственного заказа.

Конкурс по отбору лучших сценариев для киносериалов будет объявлен до конца января 2020 года.

В Минкультуры провели собрание с руководителями департамента кинематографии, национальной студии «Кыргызфильм», студии «Кыргызтелефильм», кинематографистами и представителями продакшн-студий и обсудили создание отечественных сериалов.

Для создания сериалов будут выбраны общественно значимые темы: государство, родина, семья.

Источник: kabar.kg

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