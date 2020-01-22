Министерству культуры выделено 30 млн сомов для создания сериалов

На встрече с создателями мюзикла «Дарак ыры» премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил о принятом решении выделить финансовые средства для производства отечественных сериалов в рамках государственного заказа.

Конкурс по отбору лучших сценариев для киносериалов будет объявлен до конца января 2020 года.

В Минкультуры провели собрание с руководителями департамента кинематографии, национальной студии «Кыргызфильм», студии «Кыргызтелефильм», кинематографистами и представителями продакшн-студий и обсудили создание отечественных сериалов.

Для создания сериалов будут выбраны общественно значимые темы: государство, родина, семья.

Источник: kabar.kg