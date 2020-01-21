Презентация первого цифрового интерактивного фильма «Осколки» пройдет в Бишкеке

22 января в 10.00 в Парке высоких технологий в Бишкеке пройдет презентация первого в Кыргызстане цифрового интерактивного фильма «Осколки».

Интерактивный фильм – это цифровой киноформат, в котором зрителю предоставлена возможность делать выбор за героя фильма и влиять на развитие сюжета. Эти действия формируют вариативный финал картины, т. е. могут отличаться в зависимости от принятых решений.

Возможность делать выбор вместе с героем доступна благодаря специально разработанной цифровой платформе (веб-сайту), на которой размещен фильм.

Фильм «Осколки» рассказывает историю радикализации молодой женщины Жаныл, которая попадает в секту, а затем в милицию. От решений зрителя зависит, выйдет эта женщина на свободу или получит тюремный срок. Сценарий картины основан на показаниях реальных людей, осужденных за действия экстремистского характера.

В главных ролях снялись известные актеры кино и театра Альбина Имашева, Болот Тентимишов, Арина Исакова.

Режиссер фильма – Азим Азимов, руководитель продакшн-студии media-kitchen.

Cценаристы – Азим Азимов совместно с Гульжан Токтогуловой, которая в настоящее время учится на сценарном факультете Американского института киноискусств.

Фильм “Осколки” размещен на платформе oskolki.org.

Интерактивный фильм «Осколки» создан студией Media Kitchen в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс. Мнение, выраженное в этой картине, не отражает точку зрения Евросоюза. Демонстрация вербовки граждан в данном фильме преследует исключительную цель – показать существующую проблему в обществе и не является ее поощрением или продвижением.

Время: 10.00 22 января 2020 года.

Адрес: Парк высоких технологий, пр. Чуй, 265/1 (Академия наук).