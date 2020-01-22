Принимаем заявки от НПО для участия в буткемпе по проведению эдвокаси-кампаний

Проект Интерньюс в Кыргызстане TRACK объявляет прием заявок от НПО и общественных объединений страны на участие в буткемпе по проведению информационных кампаний.

TRACK (Transparency through Reporting & Advocacy Campaigns in Kyrgyzstan) – это комплексный проект, цели которого – поддержка отечественной расследовательской журналистики для ее качественного развития, укрепление потенциала гражданского сектора по противодействию коррупции и неэффективному управлению, усилению его контрольных функций для достижения большей ответственности и подотчетности власти, а также по лучшему информированию общества об обнаруженных фактах злоупотреблений.

Компонент проекта TRACK по работе с НПО и общественными объединениями включает в себя буткемп (интенсивный обучающий курс) по проведению информационных кампаний (эдвокаси-кампаний) в поддержку и защиту антикоррупционной расследовательской деятельности СМИ и гражданских журналистов, а также грантовую поддержку тех НПО и общественных объединений, которые успешно пройдут обучение и представят лучшие предложения по проведению эдвокаси-кампаний.

Пятидневный буткемп пройдет в Бишкеке в мае 2020 года. Его участниками станут 30 представителей из 15 НПО и общественных объединений – по два сотрудника от каждой организации. Участниками могут стать лидеры, проектные менеджеры и пиар-специалисты организаций. Отобранные участники под руководством местных и международных экспертов обучатся проведению информационных кампаний.

Азамат Тынаев на презентации проекта рассказывает об участии НПО

Обучающий курс охватит следующие темы:

задачи информационной кампании;

работа с целевой аудиторией;

формирование общественного мнения;

эффективное сотрудничество со СМИ;

работа со стейкхолдерами и лицами, принимающими решения;

продвижение кампании в СМИ и социальных сетях

и многие другие.

После буткемпа Интерньюс предложит организациям-участницам подать заявки на финансирование их информационных кампаний, основой которых могут стать результаты антикоррупционных материалов СМИ, участвующих в проекте TRACK по компоненту развития расследовательской журналистики.

Подробнее о компоненте проекта TRACK по развитию расследовательской журналистики читайте в публикации:

НПО и общественные организации, желающие участвовать в проекте, должны заполнить онлайн-форму заявки.

Форма онлайн-заявки

Крайний срок подачи заявок – до 18.00 10 февраля этого года.

31 января Интерньюс проведет информационно-ориентационную встречу о проекте.

Она пройдет в Тренинговом центре Интерньюс с 17.00 до 18.30.

На встрече директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова и руководитель проекта TRACK Азамат Тынаев ответят на следующие вопросы:

— о проекте TRACK;

— как подать заявку на буткемп;

— о буткемпе;

— как получить грант на проведение эдвокаси-кампаний;

— темы эдвокаси-кампаний.

По всем интересующим вопросам можно обращаться к руководителю проекта Азамату Тынаеву по электронному адресу: [email protected] или по тел. 0 (550) 52-21-16.