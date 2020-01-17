Школа расследовательской журналистики. Наши тренеры – 2
Интерньюс в Кыргызстане организовал для участников Школы расследовательской журналистики проекта TRACK интенсивную обучающую серию. Два из трех пятидневных тренингов проведены 3-7 декабря 2019 года и 11-15 января 2020-го.
О тренерском составе первого тренинга можно узнать здесь:
Четырнадцать команд, сформированных из сотрудников редакций СМИ и журналистов-фрилансеров, получили возможность пройти систематизированный курс по расследовательской журналистике.
Интерньюс привлек лучших международных и местных тренеров для проведения теоретических и практических занятий по следующим направлениям:
- формирование гипотезы журналистских расследований;
- этика работы с источниками информации;
- специфика запросов на официальную информацию;
- международные критерии оценки фактологии расследований;
- проведение фактчекинга расследовательских материалов;
- использование данных при проведении расследований;
- использование поиска в открытых источниках;
- цифровые инструменты для проведения расследований;
- драматургия документальных фильмов-расследований;
- визуализация данных и расследовательских материалов;
- изучение онлайн-сервисов для создания визуализации дата-информации;
- работа с местными базами данных;
- правила редактирования расследовательских историй;
- основы личной и цифровой безопасности журналистов;
- инструменты сбора эксклюзивных данных;
- краудфандинг – способ общественного финансирования расследовательских проектов.
Представляем наших тренеров, которые участвовали во втором тренинге 11-15 января этого года:
АНДРЕЙ ЗАХАРОВ
Работал в главном петербургском СМИ – на портале «Фонтанка.ру» (Агентство журналистских расследований). В 2016 году получил премию «Золотое перо Петербурга» за лучшее журналистское расследование. С 2016-го работал в журнале «РБК», сейчас – в Русской службе BBC. В 2017 году в соавторстве сделал два расследования, посвященных знаменитой петербургской «фабрике троллей», – о выросшей внутри «фабрики» медиаимперии и вмешательстве в выборы в США в 2016-м. Оба расследования получили премию «Редколлегия».
ЕЛЕНА ЛОГИНОВА
Корреспондент Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и независимого расследовательского агентства Slidstvo.Info (Украина). Входила в состав трансграничных следственных групп по расследованию деятельности российских и азербайджанских «ландроматов», а также «панамских» и «райских» газет. Соавтор документальных фильмов «Убийство Павла», «Гандзюк: системное убийство» и «Два трактора за пределами Ровно, Украина».
РИНАТ ТУХВАТШИН
Сооснователь «Клооп Медиа», один из авторов расследования про «Самарагейт», специалист по использованию технологий искусственного интеллекта в журналистских расследованиях.
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