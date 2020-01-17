Школа расследовательской журналистики. Наши тренеры – 2

Интерньюс в Кыргызстане организовал для участников Школы расследовательской журналистики проекта TRACK интенсивную обучающую серию. Два из трех пятидневных тренингов проведены 3-7 декабря 2019 года и 11-15 января 2020-го.

О тренерском составе первого тренинга можно узнать здесь:

Четырнадцать команд, сформированных из сотрудников редакций СМИ и журналистов-фрилансеров, получили возможность пройти систематизированный курс по расследовательской журналистике.

Интерньюс привлек лучших международных и местных тренеров для проведения теоретических и практических занятий по следующим направлениям:

формирование гипотезы журналистских расследований;

этика работы с источниками информации;

специфика запросов на официальную информацию;

международные критерии оценки фактологии расследований;

проведение фактчекинга расследовательских материалов;

использование данных при проведении расследований;

использование поиска в открытых источниках;

цифровые инструменты для проведения расследований;

драматургия документальных фильмов-расследований;

визуализация данных и расследовательских материалов;

изучение онлайн-сервисов для создания визуализации дата-информации;

работа с местными базами данных;

правила редактирования расследовательских историй;

основы личной и цифровой безопасности журналистов;

инструменты сбора эксклюзивных данных;

краудфандинг – способ общественного финансирования расследовательских проектов.

Представляем наших тренеров, которые участвовали во втором тренинге 11-15 января этого года:

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ

Работал в главном петербургском СМИ – на портале «Фонтанка.ру» (Агентство журналистских расследований). В 2016 году получил премию «Золотое перо Петербурга» за лучшее журналистское расследование. С 2016-го работал в журнале «РБК», сейчас – в Русской службе BBC. В 2017 году в соавторстве сделал два расследования, посвященных знаменитой петербургской «фабрике троллей», – о выросшей внутри «фабрики» медиаимперии и вмешательстве в выборы в США в 2016-м. Оба расследования получили премию «Редколлегия».

ЕЛЕНА ЛОГИНОВА

Корреспондент Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и независимого расследовательского агентства Slidstvo.Info (Украина). Входила в состав трансграничных следственных групп по расследованию деятельности российских и азербайджанских «ландроматов», а также «панамских» и «райских» газет. Соавтор документальных фильмов «Убийство Павла», «Гандзюк: системное убийство» и «Два трактора за пределами Ровно, Украина».

РИНАТ ТУХВАТШИН

Сооснователь «Клооп Медиа», один из авторов расследования про «Самарагейт», специалист по использованию технологий искусственного интеллекта в журналистских расследованиях.

Подробнее о Школе расследовательской журналистики читайте в публикации: