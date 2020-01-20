Тренинги для медиатренеров из стран Центральной Азии по конфликто-чувствительной журналистике начались в Бишкеке

С 20 января начались два 10-дневных тренинга для тренеров (ТоТ) по конфликто-чувствительной журналистике и конфликто-чувствительной цифровой (онлайн) коммуникации, в которых примут участие профессиональные медиатренеры из Центральной Азии.

ТоТ открыла г-жа Шарлотт Адриэн, глава отдела по cотрудничеству представительства Европейского союза в Кыргызской Республике.

Она отметила:

«Качественная журналистика очень важна для целей предотвращения насильственного экстремизма. Вы фактически являетесь одними из основных источников информации. Предоставлять качественную информацию через профессиональных, устойчивых и сильных журналистов является ключевым фактором в предотвращении насильственного экстремизма. В прошлом году Европейский союз принял новую стратегию ЕС по Центральной Азии, и мы продолжаем уделять внимание вопросам безопасности, чтобы внести свой вклад в обеспечение мира и стабильности в этом очень важном регионе. Вы будете частью этой работы, потому что мы также работаем с медиа. Евросоюз имеет представительства во всех странах региона, и мы находимся там не только для представления ЕС и реализации проектов, но и для вас. Мы открыты для встреч и обсуждения волнующих вас вопросов и необходимой для вас поддержки, так как это тоже входит в зону нашей ответственности».

Участники ТоТ пройдут комплексную программу обучения, которая включает тренинг для тренеров, менторские поездки и грантовую поддержку на участие в тематических региональных и международных мероприятиях для расширения знаний о проблемах, концепциях и практиках ПНЭ (предотвращения насильственного экстремизма).

Основная цель ТоТ – обучить 30 медиапрофессионалов (по шесть из каждого государства), чтобы расширить круг медиатренеров, готовых проводить тренинги в регионах стран – участниц проекта по конфликто-чувствительной журналистике и повышению коммуникационного потенциала сотрудников пресс-служб государственных органов и религиозных и гражданских лидеров.

В сотрудничестве с международными экспертами в области ПНЭ и освещения конфликто-чувствительных тем в рамках проекта Интерньюс-Европа разработаны два модуля ТоТ.

Модуль № 1 поможет участникам разработать и провести будущие тренинги для журналистов, гражданских активистов и других производителей контента. Он разработан на основе учебного плана ТоТ первой фазы проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии» с учетом извлеченных уроков и потребностей всех целевых групп. Главный тренер и руководитель модуля – Питер Де Туа, доктор философии в сфере управления конфликтами и трансформации, научный сотрудник Института лидерства средств массовой информации имени Сол Плаате (Родосский университет).

Модуль № 2 будет сфокусирован на работе с сотрудниками пресс-служб и религиозными/общественными лидерами. Учебная программа разработана Интерньюс совместно с экспертами в сфере ПНЭ из Albany Associates – организации, объединяющей экспертов в области стратегического подхода в решении вопросов медиаразвития, коммуникаций, правозащитной и просветительской деятельности и исследований, направленных на укрепление мира и стабильности и повышение устойчивости сообществ к радикализации, ведущей к насилию. Главный тренер и руководитель модуля – Анна Аверкиу, опытный консультант, тренер и журналист с более чем 25-летним стажем работы в медиаиндустрии.

По результатам обучения на основе разработанных и адаптированных под местные условия и учебные задачи модулей выпускники ТоТ проведут в своих государствах серию комплексных программ обучения для своих целевых аудиторий (журналисты/блогеры и гражданские активисты, сотрудники пресс-служб, религиозные и общественные лидеры) и окажут менторскую поддержку победителям грантового конкурса на создание контента, начиная с этапа его производства и до получения финального продукта. Эта программа, помимо тренингов, включает практическую работу, во время которой участники смогут применить полученные знания и навыки.

Тренинг для тренеров проходит в рамках проекта «Усиление устойчивости к радикализации и дезинформации в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.

Основная цель проекта – усиление устойчивости граждан к радикализации и дезинформации, ведущей к насильственному экстремизму, через поддержку СМИ, гражданского общества, государственных институтов, религиозных лидеров и активных граждан в Центральной Азии.

За дополнительной информацией можно обращаться по электронной почте [email protected].